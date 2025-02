Retrouvailles pour deux comédiennes chouchous de La petite vie

Après le succès de L’Horizon de Khéops, qui avait attiré plus de 250 000 visiteurs, le Studio PHI revient en force avec une nouvelle immersion en réalité virtuelle. Mondes Disparus nous plonge dans un voyage à travers les grandes époques géologiques, mettant en vedette plus de 120 espèces animales, dont des dinosaures et créatures sous-marines, ainsi qu'une centaine de végétaux.

Si vous cherchez une sortie originale à faire en famille pendant la relâche, Mondes disparus est un choix tout indiqué! Avec déjà 30 000 billets vendus, cette expérience immersive connaît un succès monstre.

Les paysages sont magiques et plus grands que nature, vous plongeant au cœur d’un monde fascinant. Et le clou du spectacle? Les dinosaures! On peut presque les caresser tant ils semblent réels… On en aurait pris encore plus!

