Josée Deschênes imite son amie Élise Guilbault et c'est incroyable!

Une autre fabuleuse soirée s'est déroulée sur le plateau de Je viens vers toi alors que Marc Labrèche recevait Ricardo Trogi accompagné des chakras Pascale Renaud-Hébert, Élise Guilbault et Josée Deschênes. On a eu un petit faible pour le segment de cette dernière qui nous a fait particulièrement rire!

Le sujet de la comédienne, qui portait sur l'utilisation des mots et l'influence qu'ils peuvent avoir sur notre rapport aux autres, était parfaitement juste et tout le monde pouvait reconnaître une situation déjà vécue et en rire.

Le moment le plus drôle est quand Josée Deschênes s'est exprimée sur les gens qui tournent autour du pot et a pris son amie Élise Guilbault comme exemple. Nous savions qu'elle était une grande actrice mais la voir imiter son amie Élise Guilbault nous a fait constater ses autres talents, tellement elle était excellente! On a adoré voir une Élise un peu surprise de se reconnaître dans cette imitation.



