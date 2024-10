Jonathan Roy est très bien accompagné à Bali

Jonathan Roy s'est envolé pour Bali et on peut dire qu’il est très bien accompagné.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, c’est nul autre qu’à Bali que Jonathan Roy a posé sa guitare et sa valise et c’est sur le compte Instagram de son meilleur ami et directeur de tournée Sansdrick Lavoie que nous avons pu le constater.

Après plusieurs heures de vol, les amis, un peu fatigués, sont enfin arrivés à leur lieu de séjour et c’est Sansdrick qui nous a fait faire un tour du propriétaire. Les lieux sont à faire rêver.

Entre les images de la piscine creusée d’un bleu paradisiaque, les magnifiques chambres colorées et une cour arrière luxueuse, on a pu voir un Jonathan Roy assis confortablement derrière la table extérieure, instrument à la main en train de faire de la musique. Le beau blond nous enivre chaque fois avec sa voix rauque si douce et si puissante à la fois.

On a aussi pu voir une magnifique photo du chanteur sur le bord de la piscine inondée par le soleil. Une superbe vue!

On souhaite un mémorable séjour au duo!

Vous aimeriez aussi: