Qui sera éliminé à OD Chypre ce soir?

Présentement, Mathis est à l’abri de l’élimination grâce à la protection qu’il a achetée avec les points de son équipe dans la compétition d’OD Tentations.

Tout semble indiquer qu’Elijah sera le prochain à quitter l’aventure… mais rien n’est encore joué! Julie-Pier pourrait bien créer la surprise en décidant de le sauver, ce qui forcerait le départ d’un autre candidat.

Béatrice devrait sans surprise protéger Sébastien, Alexandra choisira Anthony, Any restera fidèle à son top 1 Deymien, Catherine n’a d’yeux que pour Cédrik, et Cindy verra son Mathis demeurer dans la maison.

Reste à voir si le voyage de Maxime et Cindy en Norvège aura semé le doute et chamboulé leur top 1 respectif.

On peut aussi s’attendre à un gros twist qui risque de bouleverser le jeu et de rendre l’élimination beaucoup moins prévisible.