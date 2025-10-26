Qui sera éliminé à OD Chypre ce soir?

Début du contenu principal.
Alors que Maxime et Cindy sont partis en voyage en Norvège, tout pourrait basculer lors de l’élimination de ce soir à Occupation Double Chypre.
Cette fois, c’est un garçon qui devra quitter l’aventure, et pour l’occasion, chaque fille devra choisir un candidat à sauver.
Présentement, Mathis est à l’abri de l’élimination grâce à la protection qu’il a achetée avec les points de son équipe dans la compétition d’OD Tentations.
Tout semble indiquer qu’Elijah sera le prochain à quitter l’aventure… mais rien n’est encore joué! Julie-Pier pourrait bien créer la surprise en décidant de le sauver, ce qui forcerait le départ d’un autre candidat.
Béatrice devrait sans surprise protéger Sébastien, Alexandra choisira Anthony, Any restera fidèle à son top 1 Deymien, Catherine n’a d’yeux que pour Cédrik, et Cindy verra son Mathis demeurer dans la maison.
Reste à voir si le voyage de Maxime et Cindy en Norvège aura semé le doute et chamboulé leur top 1 respectif.
On peut aussi s’attendre à un gros twist qui risque de bouleverser le jeu et de rendre l’élimination beaucoup moins prévisible.
On peut s’attendre à une soirée haute en couleur, remplie de rapprochements, de confidences et de moments qui pourraient tout changer dans l’aventure.
Mais une question brûle les lèvres de tous: un nouveau couple verra-t-il le jour? Est-ce que Mathis se rapprochera de Julie-Pier ou tournera-t-elle plutôt son attention vers Elijah? Ou gardera-t-elle un œil sur Maxime malgré tout?
Pendant ce temps, du côté d’Alexandra et Cédrik, la complicité continue de grandir, leurs sentiments semblent plus forts que jamais…
Pour ne rien manquer d'Occupation Double Chypre, il faudra être à l’écoute ce soir à 18 h 30 sur Noovo et sur noovo.ca.
Vous aimerez aussi: