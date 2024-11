Jimy d'OD Martinique change de carrière

«Un changement majeur dans ma vie dernièrement, un changement de carrière. Je vous annonce que je suis dès maintenant, disponible en tant que courtier immobilier RE/MAX, pour vous accompagner dans l’achat ou la vente de votre maison. Il me fera plaisir de vous faire bénéficier de mes connaissances acquises autant en construction qu’en vente et service client.

Faites en part à votre famille et vos amis! 🎉🔵⚪️🔴», dévoile-t-il sur Instagram.

Avec cette nouvelle orientation professionnelle, Jimy est plus motivé que jamais à se mettre au service de sa clientèle, en profitant de son savoir-faire en construction et en service à la clientèle pour offrir un accompagnement unique et personnalisé.

En mai dernier, Jimy et sa conjointe, Carolanne Brière, qui est également courtière immobilière, sont devenus parents d’une adorable petite Leïya. C’est donc une belle aventure qui se poursuit pour le couple, désormais partenaires dans la vie comme dans le travail.

Rappelons également que Jimy est déjà père d'un petit garçon.

Félicitations à Jimy pour ce changement de cap audacieux et tous nos vœux de bonheur à la famille!