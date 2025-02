Claudia Dimopoulos, gagnante d'OD Martinique, est maman!

Dans une deuxième vidéo touchante, Claudia est revenue sur son expérience d’accouchement, qu’elle décrit comme un moment intense et magnifique. Elle a tenu à partager son témoignage pour encourager les futures mamans et leur montrer qu’un accouchement peut être une expérience douce et positive.

Elle a également souligné l’importance d’être bien entourée durant ce moment unique. Son plus grand soutien? Une doula, qu’elle décrit comme un cadeau inestimable.

«Le plus beau cadeau que je me suis offert de toute ma vie, c’est une doula. Elle me parlait d’une douceur incroyable, elle s’est assurée que la chambre soit calme et rassurante…»

Malgré son appréhension initiale, Claudia a vécu un accouchement sans douleur grâce à la péridurale et a accueilli son fils dans la sérénité.