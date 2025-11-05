Isabelle Desjardins pose sans le haut sur Instagram

Isabelle Desjardins a fait grimper la température sur les réseaux sociaux en dévoilant une photo d’elle très osée à ses abonnés.

C’est sur son compte Instagram plus précisément que l'ancienne VJ de MusiquePlus a effectivement déposé le cliché d’elle sans le haut, cachant stratégiquement une partie de la photo avec un sous-titre: «Novembre».

Le regard sulfureux, le corps collé contre la vitre de sa maison avec seulement une chemise déboutonnée et une culotte bleue, elle a des airs de femme fatale.