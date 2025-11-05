Isabelle Desjardins pose sans le haut sur Instagram

Début du contenu principal.
Isabelle Desjardins a fait grimper la température sur les réseaux sociaux en dévoilant une photo d’elle très osée à ses abonnés.
C’est sur son compte Instagram plus précisément que l'ancienne VJ de MusiquePlus a effectivement déposé le cliché d’elle sans le haut, cachant stratégiquement une partie de la photo avec un sous-titre: «Novembre».
Le regard sulfureux, le corps collé contre la vitre de sa maison avec seulement une chemise déboutonnée et une culotte bleue, elle a des airs de femme fatale.
Je rappelle qu’Isabelle Desjardins lançait en août dernier son compte Only Fans, proposant à ceux qui le veulent bien des photos osées contre un montant mensuel.
Sur Instagram, elle nous offre parfois quelques petits aperçus de ce volet, comme avec la story déposée ci-haut. Elle est si belle!
Après cette annonce à la fin de l’été, l’ancienne animatrice avait répondu à de nombreux commentaires désobligeants d’abonnés en lien avec cette nouveauté sensuelle.
Eh bien quelques mois plus tard, voilà qu’elle a de nouveau fait face à une remarque déplacée qu’elle ne s’est pas gênée de repartager à ses fans.
Un certain Pierre a effectivement déploré qu’elle fasse de l’argent (???) avec ses photos.
Avec son sens de la répartie, repartageant son commentaire en story, Isabelle Desjardins a inscrit: «Pierre, va faire une sieste.»
Dans un tout autre ordre d’idées, je rappelle qu’Isabelle Desjardins travaille actuellement à l’élaboration d’un projet avec son ancien collègue de MusiquePlus Rej Laplanche.
Les deux amis nous titillent effectivement depuis quelques mois sur les réseaux sociaux à propos de quelque chose en branle qui mettra «nos bands favoris» en vedette.
On a très hâte d’en apprendre plus!