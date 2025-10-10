Isabelle Desjardins était très bien accompagnée au restaurant

Nombreux sont les nostalgiques de cette époque qui voient comme moi dans ce cliché un morceau de leur jeunesse!

Est-ce que les deux anciens préparent un projet sur le sujet?

On reste d’ailleurs à l’affut puisqu’Isabelle Desjardins piquait notre curiosité en août dernier en partageant une photo souvenir d’une partie de la gang de MusiquePlus, écrivant: «Les prochains mois seront très excitants». Et, épinglé (taggué) sur la publication, Rej Laplanche…

Toujours en août, elle avait aussi déposé une photo les réunissant en écrivant:

«Brainstorming sur un beau grand projet! Ça vous dit ???? Qui embarque? Est-ce que la proximité avec vos bands favoris vous manque???»

Que nous réservent les deux anciens? Et est-ce que leur rencontre de jeudi soir avait un lien avec ça? On a très hâte d’en savoir plus!