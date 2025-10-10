Isabelle Desjardins était très bien accompagnée au restaurant

Début du contenu principal.
Isabelle Desjardins était très bien accompagnée lors de sa sortie au restaurant, elle qui a partagé un plat avec nul autre que son ancien collègue de MusiquePlus: Rej Laplanche.
Les deux anciens VJ qui ont marqué toute une génération ont effectivement cassé la croute, immortalisant leurs retrouvailles avec une photo déposée en story sur le compte Instagram d’«Iza».
Nombreux sont les nostalgiques de cette époque qui voient comme moi dans ce cliché un morceau de leur jeunesse!
On reste d’ailleurs à l’affut puisqu’Isabelle Desjardins piquait notre curiosité en août dernier en partageant une photo souvenir d’une partie de la gang de MusiquePlus, écrivant: «Les prochains mois seront très excitants». Et, épinglé (taggué) sur la publication, Rej Laplanche…
Toujours en août, elle avait aussi déposé une photo les réunissant en écrivant:
«Brainstorming sur un beau grand projet! Ça vous dit ???? Qui embarque? Est-ce que la proximité avec vos bands favoris vous manque???»
Que nous réservent les deux anciens? Et est-ce que leur rencontre de jeudi soir avait un lien avec ça? On a très hâte d’en savoir plus!
On va se le dire, MusiquePlus a marqué le Québec, se positionnant comme LA chaîne musicale incontournable et une véritable vitrine pour les tendances pop, rock et alternatives des années 1990 et 2000.
On n’oublie pas Plus sur commande que pilotait Isabelle Desjardins, ou encore 123Punk du réputé Rej Laplanche, pour ne nommer qu’eux.
D’ailleurs, si cette simple photo vous a donné envie de revivre les années MusiquePlus, je vous invite à écouter ou réécouter la série du même titre paru il y a quelques années et mettant en vedette plein d’anciens animateurs et VJ qu’on adore!
