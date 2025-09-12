Isabelle Desjardins dévoile le résultat de son nouveau grand projet de réno

Début du contenu principal.
Isabelle Desjardins s’est lancée tout un défi en préparant sa prochaine escapade de camping. L’animatrice a commencé à moderniser sa Bolie, la célèbre roulotte Boler, et il y a du travail à faire.
Elle a décidé de s'entourer des meilleurs pour ce grand projet.
Bolie ira faire un tour chez l’Atelier de restauration Baker, une entreprise spécialisée dans la remise à neuf de voitures et de roulottes anciennes.
Cette magnifique Boler de 1973 s'ofrira une véritable cure de rajeunissement. Isabelle a d’ailleurs partagé les nombreux travaux à faire dans une vidéo où elle fait visiter l’intérieur de sa roulotte.
Elle avoue qu'elle doit vider entièrement la roulotte avant de l’apporter à l’atelier pour sa transformation.
On souhaite à Isabelle de vivre de magnifiques aventures à bord de sa superbe roulotte rénovée.
Il y a quelques semaines, Isabelle Desjardins a annoncé le lancement de son compte OnlyFans. Dans une story Instagram, l’animatrice précise qu’elle n’y proposera rien de vulgaire ou de trop osé. Elle y partagera plutôt de jolies photos, en soulignant qu’elle ne fait pas dans la pornographie.
