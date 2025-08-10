«Il me trompe depuis 2018»: Isabelle Desjardins brise le silence sur sa rupture avec David Desharnais et fait des révélations chocs

En vidéo, Isabelle s’adresse directement à la caméra et reproche à son ex de continuer à juger ses choix, même après leur séparation:

« Le pire, c’est que tu continues à juger ce que je fais, qui je vois, quel travail je fais. Qu’est-ce que je suis censée faire? Retourner dans le showbiz? Cogner aux portes des télévisions pour dire “Hey, je cherche du travail”? J’ai pu rien. Tu juges tout. Je t’ai quitté et tu continues de décider de tout. »

Elle poursuit en exprimant ses regrets pour ses enfants:

« Je suis désolée à mes enfants d’avoir des parents aussi fucked up [...] Je suis tannée de passer pour la méchante. Je pensais vraiment que c’était le bon. J’ai travaillé très fort pour essayer de rester. Mais les petites phrases assassines, ça s’accumule, pis t’es pu capable de respirer. J’avais mal dans les os. Je prenais de la morphine, mon docteur ne savait plus quoi me donner… »

Parmi ces phrases, une en particulier l’a marquée à jamais:

« J’avais vu une robe blanche dans une boutique et j’ai dit “me semble que ça serait beau pour un mariage.” Pis il a répondu: “arrête de penser à ça parce que ça t’arrivera jamais.” Pis c’est vrai que ça ne m’arrivera jamais. »