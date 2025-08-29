Maintenant sur OnlyFans, Isabelle Desjardins répond à ses détracteurs

Début du contenu principal.
Plus tôt aujourd’hui, Isabelle Desjardins a annoncé le lancement de son compte OnlyFans. Dans une story Instagram, l’animatrice précise qu’elle n’y proposera rien de vulgaire ou de trop osé. Elle y partagera plutôt de jolies photos, en soulignant qu’elle ne fait pas dans la pornographie.
À la suite de son annonce, Isabelle Desjardins a reçu plusieurs commentaires négatifs concernant son nouveau projet.
Certaines personnes ont exprimé leur désaccord en affirmant qu’elles se désabonneraient de ses réseaux sociaux, tandis que d'autres l'ont accusée de simplement vouloir attirer l’attention.
L’animatrice a pris le temps de leur répondre, allant même jusqu’à partager publiquement certains de ces messages sur ses plateformes afin de dénoncer ce type de réactions.
Malgré quelques commentaires négatifs, Isabelle a quand même tenu à remercier les gens qui s'étaient abonnés à son compte et qui souhaitaient en découvrir les photos qu'elle y partagera.
Isabelle Desjardins avait déjà été la cible de critiques lorsqu’elle avait dénoncé les comportements de son ex-conjoint, David Desharnais.