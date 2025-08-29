Maintenant sur OnlyFans, Isabelle Desjardins répond à ses détracteurs

À la suite de son annonce, Isabelle Desjardins a reçu plusieurs commentaires négatifs concernant son nouveau projet.

Certaines personnes ont exprimé leur désaccord en affirmant qu’elles se désabonneraient de ses réseaux sociaux, tandis que d'autres l'ont accusée de simplement vouloir attirer l’attention.

L’animatrice a pris le temps de leur répondre, allant même jusqu’à partager publiquement certains de ces messages sur ses plateformes afin de dénoncer ce type de réactions.