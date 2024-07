In Memorian reçoit un prestigieux prix à l'international

Si vous n'avez pas encore vue l'excellente série, voici un bref résumé:

L'intrigue d'IN MEMORIAM tourne autour des quatre enfants de la famille, quasi-orphelins après le suicide de leur mère et l'éloignement de leur père, Paul-Émile de Léry. La tension monte lorsque le père décède et qu'ils sont convoqués pour la lecture de son testament. La surprise est de taille : pour toucher leur héritage, ils doivent s'engager dans une compétition comportant une série d'épreuves complexes. Seul le gagnant pourra réclamer les 84 millions de dollars.