Guy A.Lepage se confie sur sa relation à l'argent

Le membre du légendaire groupe RBO a discuté avec Mélanie Maynard du fait qu'il était capable de se payer un manoir dans Outremont, mais qu'il avait décidé de garder les pieds sur terre en ayant une maison dans la moyenne.

«Moi, je viens d'un milieu modeste, d'un milieu de locataire. Pis un jour, on passe dans Hochelaga-Maisonneuve. Théo, il avait 5 ans à peu près. Puis je lui dis: "tu vois la maison-là au deuxième, Papa, il restait là avec sa sœur, son frère, mes deux parents et mes deux grands-parents, c'était un 5 et demi, puis on habitait là-dedans.»