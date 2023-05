Guy A. Lepage et sa famille sont en deuil

«Attaque le chien (2006-2023)



En 2006, ma blonde est revenue à la maison avec un caniche toy. Moi je suis un gars de chats. J’aime les chats car ils sont indépendants et affectueux et c’est la raison pour laquelle ma blonde dit que je suis un vieux matou.



Les chiens ne m’intéressaient pas et je suis devenu « entraineur de propreté » d’une petite boule brune tremblotante qui pesait un kilo maximum. Puisque je travaillais de la maison, la petite boule tremblotait sur mes cuisses à journée longue et nous avons développé rapidement une relation d’affection. Par dérision, nous l’avons appelé Attaque car il était totalement inoffensif.



Attaque est devenu tour à tour l’ami de mon fils Théo, qui a trouvé du temps dans son horaire d’ado pour jouer avec lui, puis il s’est lové contre la petite Béatrice, nouvelle arrivée dans la maison (2010) et il a accepté encore une fois sa rétrogradation dans la meute familiale quand le petit Thomas est apparu à son tour (2014) Et quand ce dernier a passé près de mourir à la suite d’une horrible bactérie, Attaque a dormi à son chevet pendant plusieurs semaines pour le surveiller.



Attaque a toujours été un membre de la famille et bien qu’il n’était pas au courant, il est même devenu un personnage de dessins animés dans la série Bébéatrice. Parfois on le reconnaissait sur la rue : « Est-ce que c’est lui le fameux Attaque? » Oui Madame !



Bref, notre vieux chien nous a quitté aujourd’hui, entouré des siens, après 17 ans de loyaux services et de lichettes réparatrices. Il était à moitié aveugle, trois-quarts sourd et totalement incontinent. Sans compter les abcès qui lui explosaient dans la bouche et ses problèmes respiratoires chroniques. C’est la fin de sa vie de chien. Notre famille est en deuil. Adieu valeureux compagnon. On ne t’oubliera pas.



Le vieux matou.», dévoile Guy A. Lepage.

«Repose-toi maintenant mon bon chien.

Tu vas nous manquer Attaque 💔(2006-2023)», ajoute sa femme, Mélanie Campeau.