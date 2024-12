Gregory Charles est en deuil

Parmi eux, des icônes comme Nicole Martin, Yvon Deschamps, André-Philippe Gagnon et même Céline Dion, qu’il a représentée avant son départ pour Las Vegas.

Pour Gregory Charles, cet homme était bien plus qu’un professionnel accompli. Dans son message, il a salué un amoureux du spectacle, de la culture et de la musique:

«Le départ de Pierre Gravel m’attriste beaucoup. Nous perdons un amoureux du spectacle, de la culture, de la musique et de la langue et un entrepreneur soucieux d’offrir, d’une part, aux artistes l’occasion de partager leur talent et au public de vivre des grands moments de bonheur et d’émotions.»

Il a également offert ses condoléances à la famille de Pierre Gravel:

«Ma famille, mon équipe et moi offrons nos plus sincères condoléances aux parents et aux proches de Pierre Gravel.»

Au fil de sa carrière, Pierre Gravel a joué un rôle central dans la réussite de nombreux artistes québécois, laissant une empreinte indélébile sur l’industrie. Son départ laisse dans le deuil ses trois filles — Brigitte, Jennifer et Marie-Pierre — ainsi qu’une vaste communauté de proches, amis et collaborateurs.