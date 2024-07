Grande nouvelle pour Stéphanie Lapointe!

«Six ans d’écriture, de tergiversation, de remises en question, mais ça y est… on va pouvoir crier «action» ! De tous les projets que j’ai menés, Fanny aura été le plus exigeant, mais aussi le plus personnel ; Fanny a une histoire déchirante et extraordinaire… mais son récit, au fond, est celui de bien des familles imparfaites d’ici et d’ailleurs. Et c’est ma plus grande fierté, sentir qu’on touche à quelque chose d’humain et de profondément universel avec ce film. Voir mon roman être adapté pour le grand écran, me réjouit profondément», dévoile Stéphanie Lapointe.

Fanny sera interprétée par Milya Corbeil Gauvreau, ses acolytes Léonie et Henry par Adélaïde Schoofs et Léokim Beaumier-Lépine, son père, Hubert, par Éric Bruneau, sa tante Lorette, par Magalie Lépine-Blondeau, Birgman, propriétaire de la Marina, par Claude Legault, le mari de Lorette, André, par Hubert Proulx, le rôle de la mère de Léonie, Sylvie, est interprétée par Marilyse Bourke, et finalement, la mère de Fanny, Marianne, par Tanya Brideau.