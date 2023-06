Les Cavaliers: voici tous les détails sur la nouvelle série de Stéphanie Lapointe

Voici le synopsis de la série dont les tournages ont officiellement commencé il y a quelques jours à St-Jean-Baptiste en Montérégie :

« Dans cette nouvelle intrigue, Charlie, Simone, Sam, Zak et Ana se retrouvent pour un nouvel été qui débute avec un changement drastique au camp équestre. À la suite du rachat de l’écurie par Isabela (Alice Pascual), la mère d’Ana (Isabella Villalba), le centre Ramirez arbore un nouveau look chic et distingué, au grand désarroi de Charlie et sa gang ! Jolan (Thomas Boonen), le nouvel employé de l’écurie, ne passera pas inaperçu et sera mêlé bien malgré lui à la vente déchirante de la fidèle monture de notre héroïne, Orion. La route des cavaliers sera chamboulée par la rencontre d’Ève (Fanny Mallette), une entraîneuse rigide et performante, et Alex (Marilou Forgues), une cavalière surdouée qui viendra ébranler la chimie au camp. Au fil de l'été, chacun des membres du groupe se dévoileront et les masques tomberont. Mais grâce à leur passion, et surtout à l'amitié solide qui les unit, les cavaliers trouveront la force de surmonter les défis qui les attendent pour rendre cet autre été au camp... inoubliable. »

On pourra voir les nouveaux épisodes de Les Cavaliers en 2024 sur Unis TV. Ça promet!