Danièle Henkel lance un cri du coeur: «C'est inacceptable»

« ALERTE IMPORTANTE

Une VIDÉO FRAUDULEUSE circule actuellement sur Facebook, utilisant un DEEPFAKE pour imiter ma voix et mon image dans le but de promouvoir une "opportunité financière". C’EST FAUX!

RESTEZ VIGILANT:

Jamais je ne vous solliciterai pour de l’argent ou de coordonnées bancaires.

Cette vidéo est une MANIPULATION – je n’ai JAMAIS enregistré ni validé ce contenu.

Faites confiance UNIQUEMENT à mes canaux OFFICIELS.

QUE FAIRE?

NE communiquez JAMAIS vos infos personnelles ou bancaires suite à ce genre de message.

SIGNALEZ immédiatement la vidéo frauduleuse directement sur la plateforme.

Restez attentifs et informés.

Merci de votre VIGILANCE et de ne pas vous laisser piéger! »

Un rappel important en cette époque où les deepfakes, les fausses nouvelles et les publications générées par l'intelligence artificielle dominent sur les réseaux sociaux.