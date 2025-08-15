Ginette Reno étonne en dévoilant une collection de chapelets offerts en ligne

Ginette Reno nous donne des nouvelles en cette fin de semaine!

La grande dame de la chanson a révélé sa nouvelle collection de chapelets, et ils sont tous plus jolis les uns que les autres.

Chaque bijou spirituel est fabriqué à la main par Ginette Reno. Ils sont donc doublement précieux! Voici un aperçu de la collection de chapelets de la star québécoise: