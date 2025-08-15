Ginette Reno étonne en dévoilant une collection de chapelets offerts en ligne

Début du contenu principal.
Ginette Reno nous donne des nouvelles en cette fin de semaine!
La grande dame de la chanson a révélé sa nouvelle collection de chapelets, et ils sont tous plus jolis les uns que les autres.
Chaque bijou spirituel est fabriqué à la main par Ginette Reno. Ils sont donc doublement précieux! Voici un aperçu de la collection de chapelets de la star québécoise:
On a bien l'impression que chaque pièce est unique.
Pour découvrir tous les modèles, rendez-vous sur le site officiel de Ginette Reno.
À ce sujet, la chanteuse a récemment revampé sa boutique en ligne. En plus des chapelets, elle a offre maintenant de nombreux disques originaux qui n'étaient pas disponibles auparavant. On y trouve également des coffrets musicaux, sa biographie, des disques de Noël ainsi qu'un DVD!
Voici le petit mot de Ginette Reno sur ces nouveautés:
«Découvrez mon univers en visitant mon site en ligne. Vous y trouverez une sélection de disques, DVDs, et de chapelets faits de mes mains avec soin. Récemment, nous avons ajouté de nouveaux CDs et chapelets, conçus pour enrichir votre spiritualité et votre passion musicale. Je vous invite à explorer ma collection en cliquant sur le lien: ginettereno.com»
Des tonnes d'items qui plairont certainement aux milliers de fans de la vedette!
En juin dernier, Ginette Reno a reçu un grand honneur.
La chanteuse s’est rendue à la Résidence de France à Québec pour être promue au grade de commandeure de l’Ordre des Arts et des Lettres par le consul général de France à Québec, Monsieur Éric Lamouroux.
Madame Reno a été reconnue pour son impressionnante carrière et pour le fait qu’elle rayonne à l’international en chantant en français.
