Elle perd 38 000 $ après avoir été piégée par une fausse publicité mettant en vedette Normand Brathwaite

C’est alors que le piège s’est refermé, rapporte le TVA Nouvelles. Un certain «Alex Morris», prétendant travailler pour Rich Point Capital en Angleterre, a rapidement pris contact avec elle. Très convaincant et se montrant particulièrement sympathique, il a persuadé Danielle de lui donner accès à son ordinateur afin de transférer ses premiers fonds: un montant initial de 2000 $ US.

À partir de là, tout s’est enchaîné rapidement. Les sommes investies augmentaient rapidement et, en seulement quelques jours, son compte affichait des gains fictifs de 212 000 $. Mais lorsque Danielle a tenté de retirer cet argent, on lui a demandé de payer d’importants montants en «impôts» avant de pouvoir toucher ses prétendus profits. Déjà à sec, elle n’a pas pu payer… et le soi-disant conseiller a disparu sans laisser de trace.

Malheureusement, ni la police de Mascouche ni sa banque n’ont pu l’aider. La Banque de Montréal lui a répondu qu’elle était responsable de ses propres transferts et qu'aucun remboursement n'était possible.

Encore aujourd'hui, Danielle est profondément marquée par cette arnaque.