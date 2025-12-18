Ginette Reno accordera une rare entrevue à Stéphane Laporte

Une pléiade de stars pour célébrer l'année

L'émission ne s'arrête pas là. Pour ce grand rassemblement radiophonique qui se tiendra le 28 décembre prochain, Stéphane Laporte a réuni une liste d'invités impressionnante, mêlant légendes, icônes actuelles et talents de la relève.

Voici ce qui vous attend lors de ce rendez-vous radio:

Une grande dame, Janette Bertrand elle-même, occupera toute la première heure. Elle se prêtera au jeu du questionnaire «Les Choix du siècle», comparant avec sagesse et humour des époques marquantes.

L’entraîneur du Canadien de Montréal, Martin St-Louis, se confiera sur une facette plus personnelle de sa vie, abordant ses souvenirs de Noël d'enfance, sa famille et la relation humaine qu'il entretient avec ses joueurs.

La star internationale Charlotte Cardin reviendra sur ses débuts fulgurants et discutera de sa carrière flamboyante.

Le roi de l'humour de l'année, Pierre-Yves Roy-Desmarais, partagera ses meilleurs moments, tandis que la reine de l'ADISQ, Lou-Adriane Cassidy, recevra un hommage surprise de sa mère.