Ginette Reno brise le silence sur sa santé

Ce vendredi, pour le dernier épisode de la saison de Pour emporter, France Beaudoin recevait une invitée qui touche toujours droit au cœur: Ginette Reno.
Fidèle à elle-même, la grande dame de la chanson s’est livrée avec une sincérité désarmante, abordant autant ses récents ennuis de santé que des pans plus sombres de son histoire personnelle.
« J'ai découvert la puissance de l'impuissance! »
Au cours de l’automne, Ginette Reno avait dû annuler une apparition publique, laissant son public inquiet. Elle devait en effet chanter l’hymne national avant un match du Canadien de Montréal, un moment qu’elle avait longtemps espéré retrouver. Assise sur le fauteuil du talk-show, elle a expliqué avec humour et franchise ce qui l’a freinée:
« Je devais y aller, mais comme j'ai de la difficulté à rester debout, c'est soit deux beaux hommes qui me tiennent, ou on a pensé à l'affaire à glace! On se serait promené et j'aurais chanté "O Canada". »
Une idée qui a visiblement enchanté France Beaudoin, laquelle l’a encouragée à sérieusement envisager cette option. Et Ginette d’ajouter, dans un éclat de lucidité teinté d’autodérision:
« Il me semble que ça serait beau. Je peux me tenir, je peux rester debout, je peux me tenir pareil. Puis il peut rester à stable s'il veut! »
Malgré ses difficultés physiques, l’artiste refuse d’abandonner ce qui la fait vibrer: chanter, encore et toujours!
L’entrevue a pris une tournure plus émotive lorsque France Beaudoin a abordé les violences psychologiques et physiques que Ginette a subies dans son enfance. Une réalité douloureuse que la chanteuse évoque rarement, mais qui fait partie de son parcours de résilience.
Ginette a raconté une scène marquante :
« Ma mère montait sur moi et me disait je vais marcher sur toi jusqu'à l'âge de 21 ans. [...] On ne peut pas faire ça tout seul. J'ai fait 9000 réunions. Donc je fais partie de groupes qui m'aident beaucoup, depuis l'âge de 28 ans. 9000. Donc j'ai cherché, j'ai fait des découvertes, j'ai découvert la puissance de l'impuissance. Plus on est impuissant, plus on peut devenir vainqueur. »
Ces mots forts, prononcés avec calme et sagesse, rappellent à quel point Ginette Reno est habitée par une force intérieure immense, forgée autant par ses épreuves que par son talent!
Qu’elle nous offre une performance ou une réflexion profonde, une conversation avec Ginette Reno ne laisse jamais personne indifférent!
