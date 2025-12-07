Ginette Reno brise le silence sur sa santé

Au cours de l’automne, Ginette Reno avait dû annuler une apparition publique, laissant son public inquiet. Elle devait en effet chanter l’hymne national avant un match du Canadien de Montréal, un moment qu’elle avait longtemps espéré retrouver. Assise sur le fauteuil du talk-show, elle a expliqué avec humour et franchise ce qui l’a freinée:

« Je devais y aller, mais comme j'ai de la difficulté à rester debout, c'est soit deux beaux hommes qui me tiennent, ou on a pensé à l'affaire à glace! On se serait promené et j'aurais chanté "O Canada". »

Une idée qui a visiblement enchanté France Beaudoin, laquelle l’a encouragée à sérieusement envisager cette option. Et Ginette d’ajouter, dans un éclat de lucidité teinté d’autodérision:

« Il me semble que ça serait beau. Je peux me tenir, je peux rester debout, je peux me tenir pareil. Puis il peut rester à stable s'il veut! »

Malgré ses difficultés physiques, l’artiste refuse d’abandonner ce qui la fait vibrer: chanter, encore et toujours!