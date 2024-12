Géraldine Lamarche livre un message crève-cœur sur la violence conjugale qu’elle a subie

Dans ce passage, elle révèle qu’elle a trouvé un abri dans sa garde-robe, un espace confiné, où elle se sentait en sécurité.

«Je trouve ça triste, mais un endroit où je me sentais le plus en "sécurité" où j'habitais c'était dans la penderie de la chambre, le garde-robe, le walk-in. Me cacher là c'était comme... à travers les vêtements, je sentais que c'était mon refuge.»

