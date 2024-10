Géraldine Lamarche lance un puissant message en lien avec la violence conjugale

Dans un touchant texte publié sur ses médias sociaux, Géraldine a décidé de révéler son identité après un processus judiciaire éprouvant.

«Je dévoile aujourd'hui mon identité face à l'expérience la plus difficile de ma vie. Je suis restée anonyme tout au long d'un processus judiciaire criminel en matière de violence conjugale dans le but de préserver mon énergie pour me rendre en un seul morceau jusqu'au bout.»