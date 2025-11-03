Le frère du piégé de Big Brother a participé à L'île de l'amour

Début du contenu principal.
Une nouvelle entrevue de Noovo Info nous permet d'apprendre que le frère de Jacob de Big Brother: le piège a fait partie de la téléréalité L'île de l'amour!
Comme vous le savez peut-être, cette version de Big Brother est une mise en scène.
Le piégé, Jacob Moisan, croit participer à la première saison de Big Brother Québec. En fait, il est plutôt la cible du plus grand «prank» de l’histoire de la télé québécoise. Entouré de 10 comédiens qui tentent de le déstabiliser sans se faire prendre, Jacob vit une saison de Big Brother où tout est scripté, arrangé et planifié.
Et qui est la personne qui a convaincu Jacob de faire partie de cette émission? Son frère, Arnaud Moisan!
Si son nom ne vous dit rien, ses abdos vous rappelleront peut-être quelque chose. Arnaud faisait partie de la toute première saison de L'île de l'amour à TVA:
Voici l'entrevue de Jacob de Big Brother: le piège avec Noovo Info où il raconte comment il s'est retrouvé au coeur de ce canular monumental:
Arnaud est barbier et entraîneur, alors que son frère Jacob est comptable.
Bien qu'ils soient très différents, les frangins semblent s'entendre à merveille et ont tous les deux su charmer le public québécois!
Voici une photo d'Arnaud lors du lancement de Big Brother: le piège, qui met son frère en vedette:
Pour voir la première saison de Big Brother: le piège, qui a permis à Jacob Moisan de remporter 50 000$, rendez-vous sur Crave!
Si vous n'avez pas encore regardé l'émisison, laissez-nous vous présenter cette drôle de gang!
Contrairement aux autres joueurs de la maison, Jacob est vraiment venu à «Big Brother Québec» pour jouer! Ce comptable de 29 ans, originaire de St-Raymond, se révèle être non seulement doué avec les chiffres, mais aussi avec les stratégies. Dans la maison, on découvre rapidement à quel point Jacob est quelqu’un de bienveillant, d’accueillant et qui ne tombe jamais dans le jugement. Sa grande loyauté fait de lui un allié précieux dans le jeu. C’est LE bon gars par excellence!
Découvrez la distribution de cette télérétalité unique, qui est d'ailleurs en tournage pour une deuxième saison!
