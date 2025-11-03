Le frère du piégé de Big Brother a participé à L'île de l'amour

Une nouvelle entrevue de Noovo Info nous permet d'apprendre que le frère de Jacob de Big Brother: le piège a fait partie de la téléréalité L'île de l'amour!

Comme vous le savez peut-être, cette version de Big Brother est une mise en scène.

Le piégé, Jacob Moisan, croit participer à la première saison de Big Brother Québec. En fait, il est plutôt la cible du plus grand «prank» de l’histoire de la télé québécoise. Entouré de 10 comédiens qui tentent de le déstabiliser sans se faire prendre, Jacob vit une saison de Big Brother où tout est scripté, arrangé et planifié.