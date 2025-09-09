Valérie Roberts et Danick Martineau reviennent sur les rumeurs de couple à Big Brother Célébrités

Début du contenu principal.
Valérie Roberts et Danick Martineau sont revenus sur certaines rumeurs laissant entendre qu’une tension amoureuse aurait pu naître entre eux lors de leur passage à Big Brother Célébrités.
Au balado Datestable, le duo a confié avoir été très surpris d’apprendre que certains pouvaient croire qu’ils auraient pu tomber amoureux.
Valérie et Danick entretiennent une grande complicité dans la vie, mais davantage comme une relation de grande sœur et de petit frère que comme un couple.
«Ça me fait rire que du monde ait cru ça en écoutant Big Brother, parce que moi, dans ma tête, Val s'imagine me frencher, pis elle se vomit dans la bouche. Là, mais ça, c'est parce que moi, je connais bien notre relation, pis je connais bien Val. Y a jamais eu d'enjeu.»
Rappelons que Valérie partage sa vie avec le chef Martin Juneau depuis dix ans, tandis que Danick est en couple avec sa douce Salomé depuis l’âge de 18 ans.
Malgré tout, Martin Juneau a tout de même ressenti une certaine crainte durant le séjour de sa conjointe dans Big Brother. Valérie raconte dans l’entrevue qu’à sa sortie de la maison, la première chose que son amoureux lui a dite au téléphone a été : «Ok! Il faut juste que je sache… Est-ce qu’on est encore ensemble? Est-ce que tout va bien?» Tellement nerveux, il avait même beaucoup échangé avec Salomé, la copine de Danick, pour tenter de se rassurer et de se calmer.
Elle ajoute que pendant 30 jours, ils n’ont eu aucune conversation, ce qui l’a rendu particulièrement insécure face à cette absence de contact.
Valérie et Danick continuent d’animer l’émission matinale Debout les comiques sur les ondes de CKOI.
De son côté, Danick prendra les rênes de la nouvelle téléréalité de Crave, Hors réseau: L’expérience. Le concept est simple: laissés à eux-mêmes avec seulement un sac contenant quelques essentiels de survie, les participants devront tenter de se retrouver en s’appuyant uniquement sur les directives de l’animateur transmises par talkie-walkie.