Valérie Roberts et Danick Martineau reviennent sur les rumeurs de couple à Big Brother Célébrités

Valérie et Danick entretiennent une grande complicité dans la vie, mais davantage comme une relation de grande sœur et de petit frère que comme un couple.

«Ça me fait rire que du monde ait cru ça en écoutant Big Brother, parce que moi, dans ma tête, Val s'imagine me frencher, pis elle se vomit dans la bouche. Là, mais ça, c'est parce que moi, je connais bien notre relation, pis je connais bien Val. Y a jamais eu d'enjeu.»

Rappelons que Valérie partage sa vie avec le chef Martin Juneau depuis dix ans, tandis que Danick est en couple avec sa douce Salomé depuis l’âge de 18 ans.