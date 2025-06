Marie-Mai remet les pendules à l’heure concernant ses choix de looks

Voici une partie de ce qu’elle a dévoilé à l'animatrice:

«Des fois, j’ai l’impression que les gens pensent que je vais m’habiller pour choquer ou pour attirer des réactions, alors que je peux te le jurer. Nos choix de look, même n’importe quelle décision que je prends dans ma carrière, c’est un peu similaire, on n’y pense même pas pendant une minute. Je le mets sur moi, je l’aime ou je ne l’aime pas.»

Elle a enchaîneé en précisant qu’elle s’assume pleinement, autant dans ce qu’elle porte que dans ce qu’elle est:

«Mais à partir du moment où je me regarde dans le miroir et que je me dis : “Ah, j’aime ça”, peu importe de quoi ça a l’air, je me fie à mon propre jugement, au fait aussi que je ne me prends pas au sérieux. Mon look, ce n’est pas qui je suis. Moi, je m’amuse avec mon image et j’aime ça voir la perception qui change des gens selon ce que je porte. Mais moi, je suis solide dans qui je suis. Donc, j’utilise les outils qui sont autour de moi, mais je n’ai jamais rien fait pour choquer.»

