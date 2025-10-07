Marie-Mai annonce une nouvelle saison pour cette téléréalité éclatée

Avant même la diffusion de la toute nouvelle version de Big Brother: Le piège, Marie-Mai nous apprend une excellente nouvelle, c’est-à-dire le tournage d'une DEUXIÈME saison!

En entrevue avec mon collègue Raphaël Roy, la populaire animatrice s’est effectivement confié sur ce concept éclaté qui mettra en vedette un candidat «berné» et des comédiens qui font vivre un véritable Truman show à un participant, Jacob.