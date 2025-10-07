Marie-Mai annonce une nouvelle saison pour cette téléréalité éclatée

Début du contenu principal.
Avant même la diffusion de la toute nouvelle version de Big Brother: Le piège, Marie-Mai nous apprend une excellente nouvelle, c’est-à-dire le tournage d'une DEUXIÈME saison!
En entrevue avec mon collègue Raphaël Roy, la populaire animatrice s’est effectivement confié sur ce concept éclaté qui mettra en vedette un candidat «berné» et des comédiens qui font vivre un véritable Truman show à un participant, Jacob.
Si vous n’avez pas encore entendu parler des détails, ou lu sur le nouveau concept, restez avec moi, on y revient dans un instant.
Mais pas avant d’aborder un moment de l’entrevue où Marie-Mai s’est «échappée», affirmant qu’une seconde saison serait tournée… dès ce mardi.
Elle a raconté qu’elle était vraiment heureuse que le secret du nouveau concept n’ait pas coulé avant le grand dévoilement, sans quoi tout aurait été gâché:
«On se disait que cette twist-là, ça ne peut pas sortir. Parce que si ça sort, on ne peut pas faire la deuxième saison… On la commence demain!
Et la personne qui fait la deuxième saison est déjà à l’hôtel donc elle n’est pas au courant et il y a juste elle qui ne le sait pas, tous les autres le savent!»
Marie-Mai a aussi abordé le «personnage» qu’elle a joué durant les tournages, une animatrice bitch, froide, pas à l’écoute, très loin de celle qu’on connait à Big Brother Célébrités. Elle a d’ailleurs avoué avoir trouvé ça très dur à jouer.
Rappelons qu’on apprenait lundi le nouveau concept hors de l’ordinaire qui allait prendre d’assaut Crave à la fin octobre.
La prochaine édition de téléréalité, intitulée Big Brother : Le piège mettra effectivement en scène dix comédiens qui simulent la vie et les rebondissements d'une saison de Big Brother pour une seule personne, Jacob.
Ce dernier est le seul participant «réel» et il ignore totalement que toutes les mises en danger, les chicanes et les éliminations sont entièrement scénarisées pour le piéger.
Les trois premiers épisodes de 60 minutes seront offerts sur Crave dès le 28 octobre. Ensuite, deux épisodes seront déposés par semaine, pour un total de 7.
Écoutez la bande-annonce en cliquant sur le petit signe de «play» sur l'image ci-dessous.