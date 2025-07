Fabiola Nyrva Aladin de Big Brother Célébrités en vedette dans une nouvelle série percutante

On y suit trois personnages principaux - Ariane (Ariel Charest), Nora (Fabiola Nyrva Aladin) et Marie-Josée (Katia Lévesque) - à un moment de leur vie où tout semble avoir dérapé. Elles se sentent en échec. Pas à cause d’un manque d’ambition ou de talent… mais parce qu’elles évoluent dans un monde qui leur fait croire qu’elles ne sont jamais « assez »! Trop grosses. Trop bruyantes. Trop différentes. Ou pas assez dans les normes. Bref: toujours dans le « trop » ou le « pas assez »!

Avec justesse et émotion, la série met en lumière ces parcours intimes, trop souvent invisibilisés à l’écran. Échouées s’inscrit dans le mouvement de l’acceptation corporelle et propose une réflexion essentielle sur les biais et les jugements que notre société entretient face aux corps.