Marie-Mai animera cette nouvelle version de Big Brother Célébrités

La vérité, c'est que les dix joueurs qu'on verra à l'écran seront en réalité des comédiens, sauf une seule personne, Jacob. Ce dernier croira être en train de vivre la première saison de Big Brother Québec. Cependant, il en sera l'unique «vrai» participant.

Tout est en fait scripté et le but est de piéger ce participant qui ignore être le personnage principal d'une téléréalité complètement inventée autour de lui!