Marie-Mai animera cette nouvelle version de Big Brother Célébrités

Début du contenu principal.
Grosse annonce dans le monde de la téléréalité! Marie-Mai sera à la barre d'une nouvelle version de Big Brother Célébrités qui débarquera prochainement sur Crave. On connaît encore peu de choses sur cette grande nouveauté, mais voici ce qui a été dévoilé jusqu'à maintenant dans la vidéo ci-dessous.
Il ne sera pas question de «célébrités» dans cette prochaine mouture de la populaire émission. Il s'agit de Big Brother: Le piège qui sera constitué pour la première fois d'inconnus! Ensemble, ils seront liés par un grand secret, à l'exception d'un participant. On pourrait presque comparer cette édition à un grand coup monté!
La vérité, c'est que les dix joueurs qu'on verra à l'écran seront en réalité des comédiens, sauf une seule personne, Jacob. Ce dernier croira être en train de vivre la première saison de Big Brother Québec. Cependant, il en sera l'unique «vrai» participant.
Tout est en fait scripté et le but est de piéger ce participant qui ignore être le personnage principal d'une téléréalité complètement inventée autour de lui!
Big Brother: Le Piège comporte sept épisodes de 60 minutes. Les trois premiers seront offerts sur Crave dès le 28 octobre. Ensuite, deux épisodes seront déposés par semaine.