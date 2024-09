Fred St-Gelais a 50 ans: il faut voir ce message de son amoureuse

Fred St-Gelais a fêté ses 50 ans et son amoureuse Kim Gingras les a soulignés d'une façon adorable.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, le 2 septembre Fred St-Gelais fêtait ses 50 ans et son amoureuse, Kim Gingras en a profité pour créer une vidéo dans laquelle on pouvait voir des beaux moments de leur vie commune comme les instants de rire, de plaisir et de complicité.

Les amoureux semblent vivre un très grand bonheur et quoi de mieux, pour célébrer une année qui passe, que de se remémorer les meilleurs souvenirs.

Kim a aussi écrit un message touchant pour accompagner la vidéo. Sa déclaration d'amour était parfaite.

Le couple d'heureux est présentement au Portugal et on peut mal s'imaginer comment les 50 ans de Fred St-Gelais auraient pu être mieux fêtés.



On souhaite une 51ième année pleine de nouveaux souvenirs et d'amour à Fred St-Gelais!

