François Arnaud: voici les dernières nouvelles sur l'acteur

En vedette dans la série Heated Rivalry, le nom de François Arnaud est sur toutes les lèvres ces temps-ci. L'acteur qui est notamment connu pour ses rôles dans la série Les Borgias et Midnight Texas, ainsi que dans le film J'ai tué ma mère a fait sa place sur la scène internationale dans les dernières années.

Voici ce qui se passe dans la vie de l'acteur.