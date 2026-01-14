François Arnaud: voici les dernières nouvelles sur l'acteur

Début du contenu principal.
En vedette dans la série Heated Rivalry, le nom de François Arnaud est sur toutes les lèvres ces temps-ci. L'acteur qui est notamment connu pour ses rôles dans la série Les Borgias et Midnight Texas, ainsi que dans le film J'ai tué ma mère a fait sa place sur la scène internationale dans les dernières années.
Voici ce qui se passe dans la vie de l'acteur.
Fraçois Arnaud a fait ses débuts au cinéma en 2009 dans le film de Xavier Dolan J'ai tué ma mère. Les succès s'enchaînent ensuite avec entre autre une apparition dans la série Yamaska suivi d'un rôle dans la série Les Borgias entre 2011 et 2013.
Depuis ce temps, il partage son temps entre le Canada et les États-Unis pour différents rôles auprès de grandes stars comme Jason Sudeikis, Diane Kruger et Susan Sarandon.
Du côté du Québec, il a interpreté le rôle de Vincent Lacroix dans le film Norbourg en 2022.
Montréal, le 5 juillet 1985
Instagram: @francoisarnaud