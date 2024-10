France Beaudoin avait toute une surprise pour cette choriste

France Beaudoin a un don incomparable pour surprendre les gens qui passent sur le plateau d'En direct de l'univers!

Le week-end dernier, l'animatrice et productrice réservait de nombreuses surprises à son invitée, Eve-Marie Lortie. En plus d'organiser le spectacle entier avec son équipe, France Beaudoin a orchestré des retrouvailles inattendues entre une choriste et un chanteur bien connu.

Il s'agit de Sass Jordan, une chanteuse qui avait participé à l'enregistrement de l'album de Paul Piché à la fin des années 80.

Les deux artistes ne s'étaient pas revus depuis très longtemps, et ils ignoraient qu'ils chanteraient ensemble à la télé samedi dernier! Voici la touchante vidéo de leurs retrouvailles: