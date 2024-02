Cet acteur chouchou sera le prochain invité d'En direct de l'univers

«Vu le personnage qu'il joue dans la série "L’empereur", ça va faire du bien de l’aimer pendant une heure! Ce samedi, dès 19h à ICI TÉLÉ, soyez les bienvenus dans l’univers de Jean-Philippe Perras.»

C'est tellement vrai! On sait que l'acteur est doux et gentil, mais c'est de plus en plus difficile de le trouver charmant lorsqu'il est dans la peau de Christian dans L'empereur!

D'ailleurs, il a récemment confié qu'en plus de son amoureuse Maripier Morin qui ne regarde pas la série, ses parents trouvent ça très difficile. Ils regarde la dramatique, oui, mais choisissent le bon moment de la journée! Lisez les confidences de Jean-Philippe Perras à ce sujet.