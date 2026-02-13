Florence, la fille de Patricia Paquin, lance une pointe à sa mère

Début du contenu principal.
Florence, la fille de Patricia Paquin et Louis-François Marcotte, célèbre son 11e anniversaire ce vendredi 13 janvier.
Pour l’occasion, sa mère a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle lui pose quelques questions sur la vie, et la jeune fille n’a pas hésité à répondre avec humour en lançant une petite pointe à sa maman.
Dans la vidéo, la mère de famille demande à sa fille s’il y a quelque chose dont elle a pris conscience au cours des 10 dernières années. La jeune Florence lui répond avec humour: «J'ai appris que toi, quand t'avais 11 ans, Papa, il était même pas né.»
On peut dire que la jeune Florence a le même talent de comédienne que son frère Benjamin Gratton, qui interprète Siméon Granger dans STAT.
D’ailleurs, on la voit régulièrement apparaître dans les vidéos partagées par Patricia Paquin, où son aisance devant la caméra laisse deviner un intérêt marqué pour l’univers des médias sociaux.