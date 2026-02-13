Florence, la fille de Patricia Paquin, lance une pointe à sa mère

Florence, la fille de Patricia Paquin et Louis-François Marcotte, célèbre son 11e anniversaire ce vendredi 13 janvier.

Pour l’occasion, sa mère a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle lui pose quelques questions sur la vie, et la jeune fille n’a pas hésité à répondre avec humour en lançant une petite pointe à sa maman.