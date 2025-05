Florence Longpré s'illustre aux côtés de ces deux artistes chouchous

Le public de l'Impérial Bell à Québec a eu la chance de voir trois artistes chouchous réunis sur scène cette semaine: Florence Longpré, Pier-Luc Funk et Pierre-Yves Roy-Desmarais!

Le trio formait une équipe diablement talentueuse pour un match d'improvisation du Punch Club. Ces spectacles réunissent les joueurs étoiles des plus grandes ligues d’impro du Québec qui s’affrontent dans un match sans règles.

Avec la répartie de Florence Longpré et Pier-Luc Funk, qui font partie de la LNI, et l'humour décalé de Pierre-Yves Roy-Desmarais, c'était presque gagné d'avance. Le trio a remporté le match haut la main et a «failli faire exploser» la salle.

Voici leur photo d'équipe juste après leur victoire: