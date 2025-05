C'est confirmé: Pier-Luc Funk brillera aux côtés de Martin Matte

La série, réalisée par Guillaume Lonergan (Empathie) et écrite par Martin Matte en collaboration avec François Avard, plongera les téléspectateurs dans le Québec des années 90, à travers le parcours d’un homme ayant bâti son entreprise, au cœur d’une société en pleine transformation.

En plus de Pier-Luc Funk on y retrouvera, Florence Longpré, Rémi-Pierre Paquin, Guillaume Cyr, Marilyse Bourke, Pierre-Yves Roy-Desmarais et François Chénier.