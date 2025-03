Découvrez le nouveau projet éclaté de Pierre-Yves Roy-Desmarais

Votre invitation dans les coulisses du monde du hockey

Dans cette série documentaire, vous ne verrez pas que des parties d’hockey, mais aussi l’envers du décor.

Pier-Yves précise ce à quoi nous aurons accès: «Toute notre préparation vers le tournoi. On est accompagnés par des professionnels. (On voit) nous qui s’entraînons, qui essayons de se remettre en forme, on suit aussi notre évolution dans la préparation du tournoi, et l’équipe évidemment vient nous filmer au tournoi.»

Le but derrière cette aventure est d’offrir aux téléspectateurs une facette un peu moins connue de nos humoristes chouchous: «C’est un peu d’ouvrir la porte vers un univers parallèle ‘’Et si ces humoristes qu’on connait étaient devenus des joueurs de hockey professionnels?’’ Fait que je pense qu’il y a aussi un plaisir de regarder des gens réaliser leur rêve de jeunesse, entreprendre une autre voie. Et aussi, voir des humoristes qu’on connaît dans un autre contexte, accéder à leur vraie personnalité, comment ils sont en groupe, c’est comme une affaire bin unique qui me plait beaucoup.»