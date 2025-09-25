La fille d’Alicia Moffet s’invite sur le plateau d’OD Chypre, voyez les images

Début du contenu principal.
La fille d’Alicia Moffet a fait un passage remarqué sur le plateau d’OD Chypre, s’ajoutant d’adorable façon à l’équipe technique.
Voyez les images dans la vidéo en en-tête.
La petite Billie qui est en visite sur l’île de la Méditerranée pour passer du temps avec sa maman et son beau-père Frédérick Robichaud a effectivement vécu la magie des tournages.
Dans une suite de stories déposées sur Instagram, Alicia Moffet a montré son quotidien avec sa fille à Chypre, mais aussi l’air tout fier de la cocotte, portant un casque de régisseuse et faisant le décompte de façon impeccable.
On a ensuite pu la voir réellement donner le cue aux deux coanimateurs pour entrer dans la maison.
Imaginez le sentiment de fierté et de bonheur que vivent les deux amoureux de voir la petite puce, dans l’environnement qui les anime par les semaines qui courent.
Je rappelle que les tournages d’OD ont lieu quelques semaines avant la diffusion des épisodes qu’on peut suivre sur Noovo et noovo.ca.
Vous aimerez aussi: