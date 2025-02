The Fantastique Bachelor: Félix-Antoine Tremblay dévoile sa «radioréalité»

Félix ouvre la porte à de nouvelles opportunités en acceptant les candidatures par courriel. Il procédera ensuite à une sélection pour n’en retenir que les 3 meilleurs.

Une fois par mois, il viendra à Véronique et les Fantastiques et les auditeurs choisiront le candidat le plus intéressant. Félix organisera un speed dating de deux minutes par téléphone en direct à la radio.

