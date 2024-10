La famille Dion a de quoi être fière

Claudette Dion et les membres de l'équipe de la Maison Adhémar-Dion peuvent être fiers: le centre célèbrera ses 15 ans en 2025!

Cet établissement a ouvert ses portes en 2010 et permet aux adultes ayant une espérance de vie de moins de trois mois de recevoir des soins palliatifs. Cela fera donc bientôt 15 ans que les patients et leur famille peuvent s'installer dans ce centre chaleureux et bienveillant.

Claudette Dion, la grande soeur de Céline Dion, est porte-parole de la Maison Adhémar-Dion depuis le tout début.