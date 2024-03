Claudette Dion en veut à Taylor Swift d'avoir ignoré Céline aux Grammys: «Le manque de savoir-vivre et l’attitude, ça ne se fait pas»

Dans une récente interview accordée au Journal de Montréal, Claudette Dion est revenue sur l'apparition surprise de sa sœur aux Grammy Awards. Elle a révélé que Céline Dion avait informé ses proches de son retour sur scène seulement quelques jours avant l'événement.

«Ben oui, on le savait! On attendait qu’elle passe et, évidemment, ils l’ont gardée pour le dessert!»

Claudette a exprimé sa surprise et sa fierté en voyant sa sœur aux côtés de son fiston René-Charles, assumé et protecteur.

«Je n’avais pas demandé qui allait l’accompagner. Quand je l’ai vue au bras de René-Charles, assumé, avec sa petite barbe, c’était malade, vraiment! C’est un introverti dans la vie, et même s’il adore la musique, ce n’est pas quelqu’un qui s’exprime trop en public, alors on sait qu’il l’a fait pour sa mère. Il la surveillait. Un vrai René Angélil!»