Voici quand Claudette Dion remontra sur scène

La Maison Adhémar-Dion symbolise l'engagement envers le bien-être des personnes en fin de vie et de leurs familles, incarnant les valeurs d'empathie, de compassion et de solidarité. Tout en honorant l'héritage familial et communautaire, cet établissement met tout en œuvre pour offrir des soins palliatifs de qualité, dans un environnement chaleureux et respectueux.

Vous aimerez aussi: