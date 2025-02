Danick à Big Brother Célébrités: voici 7 choses que vous ne saviez pas

6. Danick a développé une poignée main unique avec Frédérique Turgeon

La célébrité porte une prothèse, puisqu'une de ses jambes est 50 % plus petite que l’autre. Quand Frédérique s’apprêtait à aller se coucher et qu’elle avait retiré sa prothèse, Dannick arrivait près d’elle en lui disant: «Enchanté, madame», et en lui tendant la main. Fred levait sa jambe, lui présentant son pied, puis ils faisaient une poignée de main.

Cette complicité précieuse entre Fred et Danick vient entre autres du fait qu'ils ont vécu ensemble pendant 100 jours lors de son premier passage à Big Brother.

7. Il a cuisiné un peu plus cette année

Danick était le roi des ailes, mais il préparait aussi souvent des macaronis au fromage en boîte. Chaque fois, il les offrait à tout le monde, et, dans la maison, tout le monde acceptait. Un jour, il en a fait huit boîtes régulières, et une boîte sans gluten pour satisfaire ses colocs. Danick révèle n'avoir jamais été autant dans le jus:

«Stéphanie est venue me voir et elle m'a dit: “Honnêtement, ça fait deux semaines que je vis avec Danick, et je ne l’ai jamais vu autant stressée et pas dans son assiette.” Je n’étais pas du monde. Les gens me parlaient et essayaient de m’encourager, et j’avais juste envie de leur mettre mon poing sur la gueule.»

Ç'aura été la dernière fois qu’il a fait du macaroni au fromage à Big Brother Célébrités.