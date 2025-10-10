Éric Lapointe accordera une rare entrevue télé, voici quand

On a déjà vu Éric Lapointe à l'émission de Guy A. Lepage, entre autres en 2009 et en 2010.

Cependant, à l'époque, le talk-show était enregistré à l'avance. Depuis la pandémie, Tout le monde en parle est diffusé en direct. Il n'y a donc plus de montage possible. On salue ainsi le courage du chanteur qui a fait couler énormément d'encre depuis qu'il a plaidé coupable à une accusation de voies de fait sur une femme.

En plus d'Éric Lapointe, l'émission du 12 octobre réunira Éric Dupond-Moretti, la sexologue Kanica, Laura-Julie Perreault, Guillaume Lavallée, Thomas Ngijol et Pascal Cameron. À voir ce dimanche dès 20h sur ICI Télé.