Éric Lapointe accordera une rare entrevue télé, voici quand

Éric Lapointe accordera une rare entrevue, ce dimanche à la télévision.
Comme vous l'avez probablement vu passer, le rockeur controversé est au coeur d'une nouvelle série documentaire qui vient d'atterir sur Crave.
Il sera donc invité à Tout le monde en parle pour en discuter.
On a déjà vu Éric Lapointe à l'émission de Guy A. Lepage, entre autres en 2009 et en 2010.
Cependant, à l'époque, le talk-show était enregistré à l'avance. Depuis la pandémie, Tout le monde en parle est diffusé en direct. Il n'y a donc plus de montage possible. On salue ainsi le courage du chanteur qui a fait couler énormément d'encre depuis qu'il a plaidé coupable à une accusation de voies de fait sur une femme.
En plus d'Éric Lapointe, l'émission du 12 octobre réunira Éric Dupond-Moretti, la sexologue Kanica, Laura-Julie Perreault, Guillaume Lavallée, Thomas Ngijol et Pascal Cameron. À voir ce dimanche dès 20h sur ICI Télé.
La série documentaire de 3 épisodes sur Éric Lapointe est disponible dès maintenant sur Crave. Dès les premières minutes, on peut y voir des entrevues touchantes de la part de ses collègues, de ses amis et de sa famille.
Le premier épisode commence avec un retour sur son accusation de voies de fait sur une femme en 2019. Mélanie Chouinard, la mère des enfants d’Éric Lapointe, a accordé une rare entrevue crève-cœur à ce sujet.
Celle qui a été la conjointe d’Éric de 2008 à 2012 a mentionné que durant cette période, plus personne ne voulait parler à ses enfants et à elle.