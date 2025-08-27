Un grand nombre d’émissions mettant de l’avant les meilleurs chefs du pays, mais voilà qu’on a découvert aujourd’hui que Arnaud Soly sera à la barre d’une émission de cuisine complètement différente.

Nuls en chef sera une nouvelle émission où on pourra voir 12 artistes cuisiners qui sont vraiment poches en cuisine.

«Ils n'ont pas de talents et ils sont largués dans cette compétition culinaire où ils vont devoir réaliser des épreuves culinaires semaine après semaine pour essayer de se démarquer, pour ne pas être éliminés et pour finalement, ne pas devenir le nuf en chef», a expliqué Arnaud Soly lors du lancement de la programmation de Noovo et de Crave.