Un grand nombre d’émissions mettant de l’avant les meilleurs chefs du pays, mais voilà qu’on a découvert aujourd’hui que Arnaud Soly sera à la barre d’une émission de cuisine complètement différente.
Nuls en chef sera une nouvelle émission où on pourra voir 12 artistes cuisiners qui sont vraiment poches en cuisine.
«Ils n'ont pas de talents et ils sont largués dans cette compétition culinaire où ils vont devoir réaliser des épreuves culinaires semaine après semaine pour essayer de se démarquer, pour ne pas être éliminés et pour finalement, ne pas devenir le nuf en chef», a expliqué Arnaud Soly lors du lancement de la programmation de Noovo et de Crave.
Soyez tout de même rassuré.e: les artistes cuisiners seront guidés par un juge-mentor. C'est le chef John Mike (Jean-Michel Leblond) qui viendra leur donner quelques conseils. Il devra aussi juger leurs plats et les éliminer.
Sachant que Arnaud Soly sera à la barre de cette nouvelle émission, on est persuadés que l’ambiance lors du tournage sera bien drôle.
«Ça va être drôle parce que les gens ne savent pas cuisiner», a d'ailleurs mentionné l'animateur lors du lancement de la programmation.
L'émission Nuls en chef sera diffusée à l'hiver 2026 sur Noovo et Crave. Les artistes cuisiners n'ont pas encore été dévoilés, mais on a bien hâte de les découvrir...
Dans un carrousel de photos publié sur son compte Instagram dimanche dernier, Arnaud Soly a fait un retour sur certains moments de son été qui a été très chargé en émotions.
L’humoriste a notamment «dû faire enlever ma vésicule biliaire», «monté une montagne en Gaspésie», «fait beaucoup de pique-niques», «pêché 5 poissons», «dépassé le cap des 50 000 billets vendus avec mon spectacle BON JUS», «ramassé beaucoup trop de roches et de coquillages avec mes filles» et «beaucoup pleuré le décès de mon père mais aussi, beaucoup ri avec ma famille et mes amis».
