Rencontrez les parents et les enfants d'Éric Lapointe dans cette nouvelle série documentaire

Les obsessions et les dépendances de l’homme ont eu un grand impact sur son entourage et la série ira toucher cette portion importante de sa vie. Mme Bhérer espère rejoindre les familles qui vivent avec des dépendants: «Je pense que ça peut toucher des gens qui sont encore pris avec des dépendances, mais aussi des gens qui essaient de s’en sortir. [...] Je pense que quelque part ça peut faire œuvre utile.»

En outre, les trois épisodes de 60 minutes aborderont son plaidoyer de culpabilité pour voies de fait envers une femme qui remonte il y a près de 5 ans.