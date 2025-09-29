Rencontrez les parents et les enfants d'Éric Lapointe dans cette nouvelle série documentaire

Début du contenu principal.
La nouvelle série documentaire de Crave intitulée Éric Lapointe nous conduira aux premières loges de la vie tumultueuse de l’un des plus grands rockeurs de l’histoire du Québec. Bien qu’on semble tout savoir sur la vie de la vedette, en entrevue, la directrice générale, variétés, style de vie & documentaire de Bell Média, Mélanie Bhérer, assure qu’on découvrira davantage l’homme derrière la personnalité publique. Voyez l'entrevue plus haut.
Crave ne nous plonge pas que dans l’intimité complète du musicien, mais aussi dans celle de ses proches: «Éric a été super généreux, on a accès à sa famille, ses enfants, son père. […] Je pense que le public va être content de découvrir le Éric derrière le rockeur», avance Mélanie Bhérer. D’ailleurs, dans la bande-annonce, sa mère s’exprime: «C’est sûr que j’avais toujours peur de le perdre, mais j’avais une confiance qu’il allait toujours s’en sortir.», évoquant les problèmes de consommation de son fils. Voyez l'extrait ci-bas.
Les obsessions et les dépendances de l’homme ont eu un grand impact sur son entourage et la série ira toucher cette portion importante de sa vie. Mme Bhérer espère rejoindre les familles qui vivent avec des dépendants: «Je pense que ça peut toucher des gens qui sont encore pris avec des dépendances, mais aussi des gens qui essaient de s’en sortir. [...] Je pense que quelque part ça peut faire œuvre utile.»
En outre, les trois épisodes de 60 minutes aborderont son plaidoyer de culpabilité pour voies de fait envers une femme qui remonte il y a près de 5 ans.
On pense connaître toutes les frasques d’Éric...non.
Mélanie Bhérer avertit que par moments, on sera choqué par cette vie compliquée et agitée à laquelle la méga star a été confrontée.
La direction de Bell Média a pris bien soin de s’assoir avec Lapointe avant de débuter les tournages, afin de s’assurer que toutes les portes étaient ouvertes et qu’il n’y aurait aucun tabou dans ses confidences: «On aborde tout. Et c’était la condition numéro 1 pour qu’on fasse ce documentaire-là», précise Mme Bhérer. Elle ajoute que l’équipe derrière l’auteur-compositeur-interprète a favorisé son ouverture à participer au projet.
La série documentaire, Éric Lapointe sera déposée sur Crave le mercredi 8 octobre.
