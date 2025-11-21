Spectacle du jour de l'An: Éric Lapointe dévoile une nouvelle invitée de haut calibre

Début du contenu principal.
Pour bien terminer l’année 2025, Éric Lapointe a décidé d’organiser une grande fête de fin d’année au Centre Vidéotron le 31 décembre prochain.
Le rockeur en a aussi profité pour inviter des artistes bien appréciés par le public sur scène avec lui.
En plus d’être accompagné de Francis Degrandpré, Martin Deschamps, Hugo Lapointe et Breen Leboeuf, Éric a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’une autre grande star allait se joindre à lui lors de son party des Fêtes.
C’est plus précisément Mélissa Bédard qui sera aussi présente à cette grande fête de fin d’année à Québec. «Nul autre que Mélissa Bédard, qui nous fera l’honneur de festoyer avec nous!», a mentionné le rockeur dans la description de l’une de ses publications à ce sujet.
Éric aura donc la chance de célébrer la fin de l’année avec des artistes de haut calibre, tout en interprétant des chansons rock.
Des billets pour assister au spectacle sont encore disponibles à partir du site Internet du rockeur. Le spectacle aura lieu le 31 décembre 2025 dès 21h au Centre Vidéotron à Québec.
Dans un reportage de Noovo Info, Éric Lapointe s’est ouvert sur les coulisses du tournage de sa série documentaire de trois épisodes disponible dès maintenant sur Crave.
Il a notamment répondu à la question suivante en lien avec le tournage de son documentaire: «Est-ce que tu t’es déjà demandé ce que tu étais en train de faire?»
