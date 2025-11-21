Spectacle du jour de l'An: Éric Lapointe dévoile une nouvelle invitée de haut calibre

Pour bien terminer l’année 2025, Éric Lapointe a décidé d’organiser une grande fête de fin d’année au Centre Vidéotron le 31 décembre prochain.

Le rockeur en a aussi profité pour inviter des artistes bien appréciés par le public sur scène avec lui.

En plus d’être accompagné de Francis Degrandpré, Martin Deschamps, Hugo Lapointe et Breen Leboeuf, Éric a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’une autre grande star allait se joindre à lui lors de son party des Fêtes.