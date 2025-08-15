Passer au contenu principal
Voyez Éric Lapointe interpréter Mon ange devant une foule survoltée

© Éric Lapointe/Facebook

Foule en délire, chants en chœur entre Éric Lapointe et des milliers de festivaliers, solos électrisants: tout y était pour un moment réussi.

Et grâce à ces extraits captés par son équipe, on a eu droit à un accès VIP à cette soirée, dont des extraits fantastiques que vous retrouvez dans la vidéo en top d’article.

© Éric Lapointe/Facebook

Si ça a donné le goût à certains d’entre vous de le voir en spectacle, sachez que d’autres dates sont prévues dans les prochaines semaines, notamment à Acton Vale, Gatineau, St-Eustache et Val D’Or, pour ne nommer qu’eux.

Pour toutes les dates de ses spectacles, cliquez ici.

