Voyez Éric Lapointe interpréter Mon ange devant une foule survoltée

Éric Lapointe nous a offert un morceau de son plus récent concert en plein air, filmant des extraits des coulisses de sa prestation et un moment en particulier nous a frappé: son interprétation de Mon ange devant une foule survolté.
Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.
C’est lors de son spectacle à l’International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu jeudi que la rockstar a effectivement demandé à ses abonnés si un «live», ou un «direct» en français, les intéresseraient.
En quelques minutes à peine, des dizaines de commentaires et plus de 650 mentions j’aime se sont accumulés, confirmant que ça intéressait bel et bien ses fans.
Foule en délire, chants en chœur entre Éric Lapointe et des milliers de festivaliers, solos électrisants: tout y était pour un moment réussi.
Et grâce à ces extraits captés par son équipe, on a eu droit à un accès VIP à cette soirée, dont des extraits fantastiques que vous retrouvez dans la vidéo en top d’article.
Si ça a donné le goût à certains d’entre vous de le voir en spectacle, sachez que d’autres dates sont prévues dans les prochaines semaines, notamment à Acton Vale, Gatineau, St-Eustache et Val D’Or, pour ne nommer qu’eux.
Pour toutes les dates de ses spectacles, cliquez ici.
