Voyez Éric Lapointe interpréter Mon ange devant une foule survoltée

Éric Lapointe nous a offert un morceau de son plus récent concert en plein air, filmant des extraits des coulisses de sa prestation et un moment en particulier nous a frappé: son interprétation de Mon ange devant une foule survolté.

Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.

C’est lors de son spectacle à l’International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu jeudi que la rockstar a effectivement demandé à ses abonnés si un «live», ou un «direct» en français, les intéresseraient.

En quelques minutes à peine, des dizaines de commentaires et plus de 650 mentions j’aime se sont accumulés, confirmant que ça intéressait bel et bien ses fans.