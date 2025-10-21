Éric Lapointe livre de rares confidences sur son père

Début du contenu principal.
Éric Lapointe nous accueille sans filtre dans son quotidien et sa vie familiale dans sa nouvelle série documentaire.
Dans un extrait dévoilé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le célèbre rockeur raconte sa pire chicane avec son père.
Ils ont connu des hauts et des bas dans leur relation au fil des ans, mais il y a eu un moment où Éric Lapointe considère que son père a dépassé les bornes. Ils ont alors cessé de se parler pendant deux ans. Aujourd'hui, ils sont en bons termes.
Malgré cela, le père du chanteur continue de dire qu'il était lui-même le mouton noir de sa fratrie, et qu'Éric Lapointe est celui qui a hérité de ce titre parmi ses enfants. Voici le poignant extrait vidéo:
Ce n'est pas que le père d'Éric Lapointe que nous rencontrons dans cette série. Les enfants de la vedette québécoise en font aussi partie.
Pour les fans du chanteur comme pour les curieux, cette émission est l'occasion d'entendre des témoignages poignants, de voir des images inédites et d'être témoin de grandes confidences.
Les trois épisodes sont disponibles dès maintenant sur Crave.
Le premier épisode commence avec un retour sur son accusation de voies de fait sur une femme en 2019. Mélanie Chouinard, la mère des enfants d'Éric Lapointe, a accordé une rare entrevue crève-cœur à ce sujet.
Le premier épisode commence avec un retour sur son accusation de voies de fait sur une femme en 2019. Mélanie Chouinard, la mère des enfants d’Éric Lapointe, a accordé une rare entrevue crève-cœur à ce sujet.
Celle qui a été la conjointe d’Éric de 2008 à 2012 a mentionné que durant cette période, plus personne ne voulait parler à ses enfants et à elle.
