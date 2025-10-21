Éric Lapointe livre de rares confidences sur son père

Éric Lapointe nous accueille sans filtre dans son quotidien et sa vie familiale dans sa nouvelle série documentaire.

Dans un extrait dévoilé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le célèbre rockeur raconte sa pire chicane avec son père.

Ils ont connu des hauts et des bas dans leur relation au fil des ans, mais il y a eu un moment où Éric Lapointe considère que son père a dépassé les bornes. Ils ont alors cessé de se parler pendant deux ans. Aujourd'hui, ils sont en bons termes.

Malgré cela, le père du chanteur continue de dire qu'il était lui-même le mouton noir de sa fratrie, et qu'Éric Lapointe est celui qui a hérité de ce titre parmi ses enfants. Voici le poignant extrait vidéo: